***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNZH 2022 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.980,4 % 0,003316Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00007383Bağımsız Denetim Ücreti8.190 % 0,00389061Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri203.921,27 % 0,09687164Fon Yönetim Ücreti2.479.799,03 % 1,17801445Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu33.982,86 % 0,01614336Gecelik Ters Repo Komisyonu693 % 0,00032921Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu249,54 % 0,00011854Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.963,63 % 0,00093281Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.366,15 % 0,02155093TOPLAM GİDERLER2.781.301,3 % 1,3212414DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ210.506.672,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070030BIST