***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNBH 2022 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,01085296Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.920,71 % 0,55310218Fon Yönetim Ücreti28.115,82 % 1,96332415Hisse Senedi Komisyonu67,04 % 0,00468139Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.763,96 % 0,19300698Türev Araçlar Komisyonu2.683,52 % 0,18738986Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.851,82 % 0,12931236TOPLAM GİDERLER43.558,29 % 3,04166987DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.432.051,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070031BIST