***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNBZ 2022 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.378,88 % 0,0037415Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00009116Bağımsız Denetim Ücreti9.520 % 0,00558391Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri148.507,88 % 0,08710655Fon Yönetim Ücreti1.138.693,89 % 0,66789514Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.243,99 % 0,0013162Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.848,53 % 0,02044023TOPLAM GİDERLER1.340.348,59 % 0,78617468DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ170.489.920,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070032BIST