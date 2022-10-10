***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNRG 2022 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.336,34 % 0,00219159Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00005376Bağımsız Denetim Ücreti9.520 % 0,00329274Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri212.963,91 % 0,07365901Fon Yönetim Ücreti2.187.945,53 % 0,75675687Hisse Senedi Komisyonu125,58 % 0,00004344Tahvil Bono Komisyonu10.490,05 % 0,00362825Gecelik Ters Repo Komisyonu58.332,49 % 0,02017578Vadeli Ters Repo Komisyonu30.995,55 % 0,0107206Borsa Para Piyasası Komisyonu8.023,91 % 0,00277527Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.050,62 % 0,00105513Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.061,7 % 0,00935998TOPLAM GİDERLER2.555.001,1 % 0,88371242DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ289.121.329,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070033BIST