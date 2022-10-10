***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNRC 2022 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.336,34 % 0,03527409Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00086522Bağımsız Denetim Ücreti9.304,7 % 0,0517988Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.442,53 % 0,10266865Fon Yönetim Ücreti352.716,66 % 1,96355611Hisse Senedi Komisyonu21.011,73 % 0,11697126Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.533,82 % 0,02523955Türev Araçlar Komisyonu15.788,01 % 0,08789107Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.272,61 % 0,05162016TOPLAM GİDERLER437.561,82 % 2,43588489DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.963.156,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070034BIST