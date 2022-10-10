***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNRM 2022 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.805,74 % 0,01120788Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00025595Bağımsız Denetim Ücreti9.555 % 0,01573543Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri105.418,13 % 0,17360545Fon Yönetim Ücreti334.199,43 % 0,55036872Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.813,82 % 0,00298705Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.380.392,18 % 2,27326742TOPLAM GİDERLER1.838.339,72 % 3,0274279DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.722.824,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070035BIST