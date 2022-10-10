***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNIG 2022 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.554,84 % 0,09894137Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.920 % 0,10236439Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.188,55 % 0,15175193Fon Yönetim Ücreti209.467,32 % 1,96355264Hisse Senedi Komisyonu5.653,43 % 0,05299541Tahvil Bono Komisyonu20.604,71 % 0,19314914Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1,35 % 0,00001265Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.913,33 % 0,01793561Türev Araçlar Komisyonu8.062,47 % 0,07557782Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.851,36 % 0,09234693TOPLAM GİDERLER293.217,36 % 2,7486279DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.667.772,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070036BIST