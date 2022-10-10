***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNHP 2022 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.056,35 % 0,33714797Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri193,36 % 0,01076406Bağımsız Denetim Ücreti7.020,99 % 0,39084804Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.453,32 % 0,30357819Fon Yönetim Ücreti18.703,86 % 1,04121598Hisse Senedi Komisyonu391,64 % 0,02180201Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.770,9 % 0,09858336Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.082,47 % 0,28293352TOPLAM GİDERLER44.672,89 % 2,48687313DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.796.347,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070037BIST