***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNVB 2022 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,0065424Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,8 % 0,00043534Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.710,51 % 0,01208176Fon Yönetim Ücreti118.680,39 % 0,21367502Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu987,23 % 0,00177743Gecelik Ters Repo Komisyonu6.770,29 % 0,01218939Vadeli Ters Repo Komisyonu517,69 % 0,00093206Borsa Para Piyasası Komisyonu142,63 % 0,00025679Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar174,6 % 0,00031435Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.118,39 % 0,00741485TOPLAM GİDERLER141.977,34 % 0,25561941DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.542.471,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070038BIST