***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNVT 2022 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,00902654Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,8 % 0,00060064Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.350,14 % 0,01328998Fon Yönetim Ücreti106.554,31 % 0,26468561Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu627,9 % 0,00155973Gecelik Ters Repo Komisyonu1.038,25 % 0,00257906Vadeli Ters Repo Komisyonu651,06 % 0,00161726Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87,3 % 0,00021686Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.947,95 % 0,01725901TOPLAM GİDERLER125.132,52 % 0,31083471DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.256.933,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070039BIST