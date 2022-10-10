***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaNHY 2022 3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.514,09 % 0,0036964Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,8 % 0,00059031Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.185,65 % 0,01021856Fon Yönetim Ücreti143.518,67 % 0,35037667Hisse Senedi Komisyonu1.912,07 % 0,004668Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu27,98 % 0,00006831Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87,3 % 0,00021313Türev Araçlar Komisyonu5.560,57 % 0,0135752Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.240,5 % 0,00791114TOPLAM GİDERLER160.288,63 % 0,3913177DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.961.251,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070040BIST