***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)MUSTAFA DOĞAN 03.11.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSIBEKİR YENER YILDIRIM 03.11.2020 YÖNETİM KURULU BAŞKANI GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSIONUR ÖZSAN 03.11.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSIALİ ALALTUN 27.12.2019İLKER AYDIN 27.12.2019MUSTAFA ŞAHİNKAYA 27.12.2019HÜSEYİN YAVUZ BİLMİŞ 27.12.2019İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No: 171 K:22 Levent Şişli/ İSTANBUL 0 212 344 0732 0 212 344 0728 info@neoportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaBekir Yener YILDIRIM Yönetim Kurulu Başkanı 0 212 344 0732 yyildirim@neoportfoy.com.trMustafa DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür 0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.trGülnihal ÇON Operasyon ve Mali İşler Müdürü 0 212 344 0732 gcon@neoportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915846BIST