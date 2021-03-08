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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.03.2021 12:10



***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
MUSTAFA DOĞAN 03.11.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI
BEKİR YENER YILDIRIM 03.11.2020 YÖNETİM KURULU BAŞKANI GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI
ONUR ÖZSAN 03.11.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI
ALİ ALALTUN 27.12.2019
İLKER AYDIN 27.12.2019
MUSTAFA ŞAHİNKAYA 27.12.2019
HÜSEYİN YAVUZ BİLMİŞ 27.12.2019

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No: 171 K:22 Levent Şişli/ İSTANBUL 0 212 344 0732 0 212 344 0728 info@neoportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Bekir Yener YILDIRIM Yönetim Kurulu Başkanı 0 212 344 0732 yyildirim@neoportfoy.com.tr
Mustafa DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür 0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.tr
Gülnihal ÇON Operasyon ve Mali İşler Müdürü 0 212 344 0732 gcon@neoportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915846


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Cumhuriyet 2.769 2.811 30,00  
Tam 2.752 2.823 25,61  
Yarım 1.330 1.366 12,39  
Çeyrek 667 683 6,20  
Gümüş.Ons 25,26 25,29 0,10  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,12  
B. Petrol 69,48 69,48 0,12  
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