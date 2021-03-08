***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 7Fonun Yatırım Stratejisi Fonun ana yatırım stratejisi gayrimenkul teknolojileri (Proptech) girişim şirketlerine ve yurtdışında kurulu Proptech kolektif yatırım kuruluşlarına yatırım yapmaktır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma ŞekliFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMUSTAFA DOĞAN 03.11.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR DÜZEY 3 LİSANSIBEKİR YENER YILDIRIM 03.11.2020 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DÜZEY 3 LİSANSIEMRE GÖLTEPE 03.11.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ DÜZEY 3 LİSANSIFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMUSTAFA DOĞAN 10.01.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR DÜZEY 3 LİSANSIDİLAVER ERGİN 16.06.2020 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DÜZEY 3 LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No171 K:22 Levent/Şişli/İSTANBUL 0 212 344 0732 0 212 344 0728 info@neoportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaBEKİR YENER YILDIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI 0 212 344 0732 yyildirim@neoportfoy.com.trMUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR 0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.trGÜLNİHAL ÇON OPERASYON VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 0 212 344 0732 gcon@neoportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915847BIST