***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2021 12:10
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 7
Fonun Yatırım Stratejisi Fonun ana yatırım stratejisi gayrimenkul teknolojileri (Proptech) girişim şirketlerine ve yurtdışında kurulu Proptech kolektif yatırım kuruluşlarına yatırım yapmaktır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DOĞAN 03.11.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR DÜZEY 3 LİSANSI
BEKİR YENER YILDIRIM 03.11.2020 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DÜZEY 3 LİSANSI
EMRE GÖLTEPE 03.11.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ DÜZEY 3 LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DOĞAN 10.01.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR DÜZEY 3 LİSANSI
DİLAVER ERGİN 16.06.2020 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DÜZEY 3 LİSANSI
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No171 K:22 Levent/Şişli/İSTANBUL 0 212 344 0732 0 212 344 0728 info@neoportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
BEKİR YENER YILDIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI 0 212 344 0732 yyildirim@neoportfoy.com.tr
MUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR 0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.tr
GÜLNİHAL ÇON OPERASYON VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 0 212 344 0732 gcon@neoportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915847
BIST