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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.03.2021 17:16



***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü BORÇLANMA ARAÇLARI
ISIN Kodu TRYVVGS00040
Fonun Süresi SÜRESİZ

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım amacı, fon toplam değerinin devamlı olarak en az % 80'i ile portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 günü aşmayacak şekilde kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak reel getiri sağlamaktır. 4

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%20 BIST-KYD DİBS Orta Endeksi + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi +%30 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi+%10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi?dir.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00083 0,30

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 03.08.2020 12 SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DOĞAN 16.06.2020 SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
DİLAVER ERGİN 16.06.2020 SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:2 Levent/Şişli/İSTANBUL 0 212 344 0732 0 212 344 0728 info@neoportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Mustafa DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür 0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.tr
Dilaver ERGİN Genel Müdür Yardımcısı 0 212 344 0730 dergin@neoportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916045


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Yarım 1.334 1.369 16,08  
Çeyrek 669 685 8,04  
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