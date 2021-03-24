***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.ISIN Kodu TRYVVGS00107Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 30 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80'i oranında, Fon portföyüne değer artış kârı, alım satım kârı veya gayrimenkul iradı elde etmek amacıyla ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkulü satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve satın almaya veya satmaya vaad etmeye yönelik yatırım yapılmasıdır. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların payları, gayrimenkul sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)BEKİR YENER YILDIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANIONUR ÖZSAN YÖNETİM KURULU ÜYESİMUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜRİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi No:171/A K:22 Levent/Şişli/İSTANBUL 0 212 344 0732 0 212 344 0728 info@neoportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaBEKİR YENER YILDIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI 0 212 344 0732 yyildirim@neoportfoy.com.trMUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR 0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.trGÜLNİHAL ÇON OPERASYON VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 0 212 344 0732 gcon@neoportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920317BIST