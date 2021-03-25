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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.03.2021 22:40



***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 30 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, tekstil ürünleri üreten veya tekstil sektöründe ürün geliştirme, hammadde, tasarım, üretim, işleme, ekipman-makin üreten, tekstil ürünleri ticareti gibi faaliyetlerde bulunan girişim şirketlerine yatırım yapmaktır


Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BEKİR YENER YILDIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI
EMRE GÖLTEPE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR
DİLAVER ERGİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLAR

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:22 Levent/ Şİşli/ İSTANBUL 0 212 344 0732 0 212 344 0728 info@neoportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
BEKİR YENER YILDIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI 0 212 344 0732 yyildirim@neoportfoy.com.tr
MUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR 0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.tr
GÜLNİHAL ÇON OPERASYON VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 0 212 344 0732 gcon@neoportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920733


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Tam 2.938 3.014 9,45  
Yarım 1.420 1.458 4,57  
Çeyrek 712 729 2,29  
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Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 2,53  
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