***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 30 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon'un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, tekstil ürünleri üreten veya tekstil sektöründe ürün geliştirme, hammadde, tasarım, üretim, işleme, ekipman-makin üreten, tekstil ürünleri ticareti gibi faaliyetlerde bulunan girişim şirketlerine yatırım yapmaktırFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBEKİR YENER YILDIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANIEMRE GÖLTEPE YÖNETİM KURULU ÜYESİMUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜRFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARDİLAVER ERGİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DÜZEY 3 - TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:22 Levent/ Şİşli/ İSTANBUL 0 212 344 0732 0 212 344 0728 info@neoportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaBEKİR YENER YILDIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI 0 212 344 0732 yyildirim@neoportfoy.com.trMUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR 0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.trGÜLNİHAL ÇON OPERASYON VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 0 212 344 0732 gcon@neoportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920733BIST