***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.08.2021 15:44
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ISIN Kodu TRYVVGS00222
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 30 YIL
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. METROCİTY İŞ MERKEZİ. A BLOK KAT:22 NO:171 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL 02123440732 02123440728 info@neoportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
BEKİR YENER YILDIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI 02123440732 yyildirim@neoportfoy.com.tr
DİLAVER ERGİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 02123440732 dergin@neoportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958979
BIST
17:191.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,90
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
17:198,5265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0785
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
17:199,9852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0703
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
17:19487,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,04
|Açılış
|: 487,70
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:19
|DMSAS
|8,04
|116.322.511
|% 17,03
|
|PENTA
|89,85
|16.510.314
|% 16,24
|
|DOBUR
|23,30
|2.731.344
|% 14,33
|
|KTSKR
|52,50
|97.942.239
|% 12,56
|
|ESCAR
|20,24
|92.307.462
|% 10,78
|
|VAKKO
|10,56
|38.910.629
|% -7,29
|
|BRYAT
|386,10
|123.219.043
|% -7,08
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|8.187.620
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,34
|946.589.197
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,74
|688.231.602
|% -3,73
|
|EREGL
|18,64
|547.780.117
|% -2,15
|
|SISE
|8,72
|531.659.757
|% 1,16
|
|THYAO
|12,26
|523.351.606
|% 0,08
|
|EKGYO
|1,86
|377.309.081
|% 1,09
|
|ODAS
|1,43
|178.207.229
|% 5,93
|
|GARAN
|9,34
|946.589.197
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,55
|250.416.057
|% -1,54
|
|KRDMD
|7,74
|688.231.602
|% -3,73
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5233
|8,5265
|% 0,93
|
|Euro
|9,9790
|9,9852
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,6182
|11,6765
|% 0,27
|
|Frank
|9,2434
|9,2991
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2647
|2,2760
|% 0,82
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-8,15
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.242
|3.291
|9,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|7,81
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|3,77
|
|Çeyrek
|782
|800
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-1,79
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:35SELVA
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 8.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 575, 047 adet işlem
-
17:34BTCIM
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 092 adet işlem
-
17:32SELVA
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 528, 686 adet işlem
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 08 kaybederek (% -0.26 ) 1, 558
-
17:31XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 10, 567.00 milyon TL de