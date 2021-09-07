***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2021 17:21
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
BEKİR YENER YILDIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI 0 212 344 0732 yyildirim@neoportfoy.com.tr
MUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR 0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.tr
DİLAVER ERGİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0 212 344 0732 dergin@neoportfoy.com.tr
EBRU POLAT OPERASYON VE MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 0 212 344 0732 epolat@neoportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962301
BIST
16:241.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,25
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:248,4610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:2410,0252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0085
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:24488,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,97
|Açılış
|: 488,83
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:24
|ORCAY
|14,33
|160.439.997
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.241.862
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.690.567
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.449.040
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.181.054
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BIOEN
|26,08
|29.241.500
|% -4,82
|
|TGSAS
|19,11
|84.131.547
|% -4,45
|
|GARAN
|9,49
|1.399.191.013
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,53
|604.365.983
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|502.431.400
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,27
|423.609.670
|% 0,14
|
|EREGL
|18,00
|338.960.714
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,53
|604.365.983
|% 0,00
|
|GARAN
|9,49
|1.399.191.013
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|319.842.833
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|74.033.882
|% 0,91
|
|ODAS
|1,48
|85.038.221
|% 2,07
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4593
|8,4610
|% -0,01
|
|Euro
|10,0149
|10,0252
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,6709
|11,7295
|% 0,48
|
|Frank
|9,1751
|9,2304
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2479
|2,2592
|% -0,04
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,94
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|10,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|10,57
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|5,11
|
|Çeyrek
|780
|797
|2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|-1,17
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:35EGEPO
Yüzde 5.29 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 617, 461 adet işlem
-
16:34PRKAB
Yüzde 4.37 oranında artışla 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 577 adet işlem
-
16:33EDATA
Yüzde 4.27 oranında artışla 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 189, 320 adet işlem
-
16:32SANFM
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.84 lira fiyatla işlem gören hissede 816, 297 adet işlem
-
16:31XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 9, 194.00 milyon TL de