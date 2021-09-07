***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2021 17:27
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
BEKİR YENER YILDIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI 0 212 344 0732 yyildirim@neoportfoy.com.tr
MUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR 0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.tr
DİLAVER ERGİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0 212 344 0732 dergin@neoportfoy.com.tr
EBRU POLAT Operasyon ve Mali İşler Direktörü 0 212 344 0732 epolat@neoportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962308
BIST
16:261.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:268,4620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,5191
En Düşük
8,4434
16:2610,0203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 9,9750
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|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0970
En Düşük
10,0057
16:26488,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,98
|Açılış
|: 488,72
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:26
|ORCAY
|14,33
|160.437.088
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.235.873
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.690.480
|% 9,94
|
|PENTA
|101,00
|10.700.542
|% 9,90
|
|SMART
|6,11
|6.249.930
|% 9,89
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BIOEN
|26,08
|29.241.500
|% -4,82
|
|AKYHO
|2,47
|10.407.563
|% -3,14
|
|SAFKR
|8,00
|7.644.901
|% -2,56
|
|UMPAS
|1,23
|60.967
|% -2,38
|
|KONTR
|68,60
|261.067.942
|% 1,33
|
|EGEPO
|6,75
|247.479.265
|% 4,98
|
|RTALB
|25,02
|161.113.088
|% -1,65
|
|ORCAY
|14,33
|160.437.088
|% 9,98
|
|BRLSM
|10,23
|158.862.932
|% 3,54
|
|EGEPO
|6,75
|247.479.265
|% 4,98
|
|TURSG
|5,13
|144.060.589
|% 1,99
|
|PEKGY
|0,98
|22.544.792
|% 2,08
|
|HDFGS
|2,93
|61.625.493
|% 4,27
|
|IHLGM
|0,95
|16.491.642
|% 0,00
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4587
|8,4620
|% 0,00
|
|Euro
|10,0114
|10,0203
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,6709
|11,7295
|% 0,48
|
|Frank
|9,1751
|9,2304
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2479
|2,2592
|% -0,04
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|9,24
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.280
|11,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|13,44
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|6,50
|
|Çeyrek
|780
|798
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,06
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|-0,95
|