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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.09.2021 17:12



***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
BEKİR YENER YILDIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI 0 212 344 0732 yyildirim@neoportfoy.com.tr
MUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR 0 212 344 0732 mdogan@neoportfoy.com.tr
DİLAVER ERGİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0 212 344 0732 dergin@neoportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965187


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 2.364,80 4.991.697 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.678.362 % 9,99  
GARFA 13,61 8.757.945 % 9,94  
OYLUM 11,63 25.236.094 % 9,92  
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Riyal 2,3549 2,3667 % 1,11  
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Altın Ons 1.745 1.745 2,41  
Altın Gr. 496 496 5,10  
Cumhuriyet 3.285 3.335 31,00  
Tam 3.272 3.354 32,44  
Yarım 1.581 1.623 15,69  
Çeyrek 793 811 7,85  
Gümüş.Ons 22,29 22,32 -0,20  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,01  
B. Petrol 77,53 77,53 0,30  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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