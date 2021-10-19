***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi01.07.2021Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgilerher haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme günü (her haftanın son iş günü) saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme günü saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma paylarının alım satımı Kurucu Neo Portföy Yönetimi A.Ş tarafından gerçekleştirilecektir. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına gecelik mevduatta veya para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle, Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılırFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.neoportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971428BIST