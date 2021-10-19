***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.10.2021 16:06
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
01.07.2021
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerleme günü (her haftanın son iş günü) saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme günü saat 17:00'den sonra iletilen talimatlar ise, değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma paylarının alım satımı Kurucu Neo Portföy Yönetimi A.Ş tarafından gerçekleştirilecektir. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına gecelik mevduatta veya para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle, Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.neoportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971428
BIST
16:171.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,53
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
16:179,3216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0092
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
16:1710,8616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0109
|Açılış
|: 10,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
16:17533,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,74
|Açılış
|: 533,55
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler16:17
|FADE
|8,69
|67.919.348
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.222.742
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.721
|% 9,97
|
|TLMAN
|34,44
|104.302.773
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,07
|32.524.979
|% 9,36
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,94
|118.405.978
|% -8,02
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.837.644
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,67
|43.420.893
|% -4,52
|
|GARAN
|9,01
|1.391.477.978
|% 2,39
|
|THYAO
|14,37
|808.871.739
|% -1,37
|
|FROTO
|171,30
|745.977.772
|% 2,94
|
|KRDMD
|7,24
|575.844.480
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,41
|462.756.675
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.963.329
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|462.756.675
|% 2,55
|
|GARAN
|9,01
|1.391.477.978
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,24
|575.844.480
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,21
|411.492.532
|% 2,56
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3158
|9,3216
|% -0,10
|
|Euro
|10,8305
|10,8616
|% 0,10
|
|Sterlin
|12,8263
|12,8906
|% 0,37
|
|Frank
|10,0898
|10,1505
|% 0,24
|
|Riyal
|2,4774
|2,4899
|% -0,16
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|16,00
|
|Altın Gr.
|533
|533
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.528
|3.581
|27,00
|
|Tam
|3.510
|3.598
|25,38
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|12,28
|
|Çeyrek
|851
|870
|6,14
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,21
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|0,17
|
Seans Raporu
16:17
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-
16:30AGHOL
Yüzde 4.84 oranında artışla 24.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 298 adet işlem
-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 92 artarak (% 0.98 ) 1, 538
-
16:29XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 11, 311.00 milyon TL de
-
16:27AYEN
Yüzde 4.42 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 349, 489 adet işlem
-
16:26EUYO
Yüzde 7.44 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 741 adet işlem