***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi08.02.2021Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30'a kadar Neo Portföy Yönetimi A.Ş,Turkish Bank A.Ş,Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş,TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, o gün için yatırımcı adına gecelik mevduatta veya para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle, Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde ise dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.neoportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971430BIST