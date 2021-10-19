***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.10.2021 16:07
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
10.03.2021
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13.30 a kadar Neo Portföy Yönetimi A.Ş,Turkish Bank A.Ş,Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş,TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.neoportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971432
BIST
15:531.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,00
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
15:539,3229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0079
|Açılış
|: 9,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
15:5310,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0169
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
15:53534,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,29
|Açılış
|: 534,10
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler15:53
|FADE
|8,69
|67.855.955
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.196.235
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.329
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|MERIT
|34,96
|87.944.846
|% 9,11
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,95
|117.117.493
|% -7,92
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.222.523
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,70
|42.458.200
|% -4,35
|
|GARAN
|9,04
|1.350.918.471
|% 2,73
|
|THYAO
|14,38
|759.325.334
|% -1,30
|
|FROTO
|171,50
|737.993.987
|% 3,06
|
|KRDMD
|7,24
|569.327.907
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,42
|461.497.949
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,92
|423.630.574
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|461.497.949
|% 2,98
|
|GARAN
|9,04
|1.350.918.471
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,24
|569.327.907
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,22
|396.784.930
|% 2,76
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3184
|9,3229
|% -0,08
|
|Euro
|10,8598
|10,8676
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,8396
|12,9040
|% 0,47
|
|Frank
|10,0980
|10,1589
|% 0,33
|
|Riyal
|2,4785
|2,4910
|% -0,12
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|19,74
|
|Altın Gr.
|534
|534
|4,29
|
|Cumhuriyet
|3.532
|3.585
|31,00
|
|Tam
|3.516
|3.605
|32,24
|
|Yarım
|1.700
|1.744
|15,59
|
|Çeyrek
|852
|872
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,24
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|0,18
|