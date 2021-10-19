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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.10.2021 16:07



***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
10.03.2021

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13.30 a kadar Neo Portföy Yönetimi A.Ş,Turkish Bank A.Ş,Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş,TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.neoportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971432


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FADE 8,69 67.855.955 % 10,00  
PRKAB 18,92 51.196.235 % 10,00  
DOBUR 32,64 5.025.329 % 9,97  
KSTUR 289,90 828.473 % 9,35  
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Altın Ons 1.785 1.785 19,74  
Altın Gr. 534 534 4,29  
Cumhuriyet 3.532 3.585 31,00  
Tam 3.516 3.605 32,24  
Yarım 1.700 1.744 15,59  
Çeyrek 852 872 7,80  
Gümüş.Ons 24,10 24,12 0,91  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 0,24  
B. Petrol 84,51 84,51 0,18  
Seans Raporu 15:53
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