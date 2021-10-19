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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.10.2021 16:07



***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Değerleme günü saat 17:00 Neo Portföy Yönetimi A.Ş ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım stratejisi, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. 5

Diğer Hususlar
Açıklama Yatırımcıların Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 17:00?a kadar verdikleri katılma
payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı
üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.
Değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, değerleme
gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleşecek değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar
verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş gününde
ödenir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971433


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PRKAB 18,92 51.222.742 % 10,00  
DOBUR 32,64 5.025.721 % 9,97  
TLMAN 34,44 104.302.773 % 9,96  
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Altın Gr. 533 533 3,17  
Cumhuriyet 3.528 3.581 27,00  
Tam 3.510 3.598 25,38  
Yarım 1.696 1.740 12,28  
Çeyrek 851 870 6,14  
Gümüş.Ons 24,01 24,04 0,83  
Gümüş Gr. 7,17 7,18 0,21  
B. Petrol 84,50 84,50 0,17  
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