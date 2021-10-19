***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerDeğerleme günü saat 17:00 Neo Portföy Yönetimi A.Ş ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un ana yatırım stratejisi, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. 5Diğer HususlarAçıklama Yatırımcıların Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 17:00?a kadar verdikleri katılmapayı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatıüzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.Değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, değerlemegününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleşecek değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?ye kadarverilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş günündeödenir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971433BIST