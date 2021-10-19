***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.10.2021 16:07
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Değerleme günü saat 17:00 Neo Portföy Yönetimi A.Ş ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım stratejisi, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. 5
Diğer Hususlar
Açıklama Yatırımcıların Değerleme gününden üç iş günü öncesi saat 17:00?a kadar verdikleri katılma
payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı
üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.
Değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, değerleme
gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonra gerçekleşecek değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden 3 iş günü öncesi saat 17:00?ye kadar
verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden iş gününde
ödenir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971433
BIST
16:181.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,78
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
16:189,3202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0106
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
16:1810,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0079
|Açılış
|: 10,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
16:18533,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,74
|Açılış
|: 533,55
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler16:18
|FADE
|8,69
|67.919.348
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.222.742
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.721
|% 9,97
|
|TLMAN
|34,44
|104.302.773
|% 9,96
|
|TGSAS
|15,07
|32.524.979
|% 9,36
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,94
|118.405.978
|% -8,02
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.837.644
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,67
|43.420.893
|% -4,52
|
|GARAN
|9,01
|1.391.477.978
|% 2,39
|
|THYAO
|14,37
|808.871.739
|% -1,37
|
|FROTO
|171,30
|745.977.772
|% 2,94
|
|KRDMD
|7,24
|575.844.480
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,41
|462.756.675
|% 2,55
|
|EKGYO
|1,92
|423.963.329
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|462.756.675
|% 2,55
|
|GARAN
|9,01
|1.391.477.978
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,24
|575.844.480
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,21
|411.492.532
|% 2,56
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3158
|9,3202
|% -0,11
|
|Euro
|10,8549
|10,8586
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,8263
|12,8906
|% 0,37
|
|Frank
|10,0898
|10,1505
|% 0,24
|
|Riyal
|2,4774
|2,4899
|% -0,16
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|16,00
|
|Altın Gr.
|533
|533
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.528
|3.581
|27,00
|
|Tam
|3.510
|3.598
|25,38
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|12,28
|
|Çeyrek
|851
|870
|6,14
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,21
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|0,17
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:30AGHOL
Yüzde 4.84 oranında artışla 24.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 298 adet işlem
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16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 92 artarak (% 0.98 ) 1, 538
-
16:29XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 11, 311.00 milyon TL de
-
16:27AYEN
Yüzde 4.42 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 349, 489 adet işlem
-
16:26EUYO
Yüzde 7.44 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 220, 741 adet işlem