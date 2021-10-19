***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi10.03.2021Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30'a kadar Fon katılma payları sadece Kurucu ile portföy yönetim sözleşmesi imzalamış olan yatırımcılara satılabilir. Fon alım satım talimatları, Kurucu tarafından yönetilen portföylere dahil edilmek üzere Fonun izahnamede belirlenen alım satım esasları çerçevesinde portföy yöneticileri tarafından verilebilir. Fon katılma paylarının alım satımına aracılık Kurucu tarafından yapılır. Fon Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fonun izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.neoportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971429BIST