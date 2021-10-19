***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.10.2021 16:06
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
10.03.2021
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar Fon katılma payları sadece Kurucu ile portföy yönetim sözleşmesi imzalamış olan yatırımcılara satılabilir. Fon alım satım talimatları, Kurucu tarafından yönetilen portföylere dahil edilmek üzere Fonun izahnamede belirlenen alım satım esasları çerçevesinde portföy yöneticileri tarafından verilebilir. Fon katılma paylarının alım satımına aracılık Kurucu tarafından yapılır. Fon Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fonun izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.neoportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971429
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
18:059,3075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0233
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
18:0510,8385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0122
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
18:05529,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,69
|Açılış
|: 529,11
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,05
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|8,69
|70.870.116
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.605.399
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.251.753
|% 9,97
|
|GARFA
|14,57
|2.505.070
|% 9,96
|
|DMSAS
|7,35
|50.738.080
|% 9,87
|
|EUYO
|3,87
|26.525.294
|% -10,00
|
|CEOEM
|8,75
|145.444.701
|% -9,98
|
|MERIT
|29,04
|131.310.288
|% -9,36
|
|DOKTA
|24,34
|3.497.057
|% -9,18
|
|FLAP
|2,39
|68.255.928
|% -7,00
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|THYAO
|14,32
|1.151.450.047
|% -1,72
|
|FROTO
|170,20
|884.913.948
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,91
|599.107.629
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,41
|550.289.881
|% 2,55
|
|GARAN
|9,03
|1.828.653.339
|% 2,61
|
|KRDMD
|7,20
|731.931.063
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,23
|501.684.808
|% 2,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2999
|9,3062
|% -0,26
|
|Euro
|10,8337
|10,8444
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,8062
|12,8704
|% 0,21
|
|Frank
|10,0437
|10,1042
|% -0,21
|
|Riyal
|2,4728
|2,4852
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|5,29
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|23,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,71
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,95
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|7,12
|7,13
|0,16
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|1,03
|