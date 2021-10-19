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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.10.2021 12:07



***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun İhraç Edilme Tarihi 21.09.2021
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin asgari %80'i oranında, Fon portföyüne değer artış kârı, alım satım kârı veya gayrimenkul iradı elde etmek amacıyla ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, fabrika, endüstriyel, depo, antrepo, otopark, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkulü satın almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye ve satın almaya veya satmaya vaad etmeye yönelik yatırım yapılmasıdır. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların payları, gayrimenkul sertifikaları ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılır


Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Türk Lirasıdır. Fon'un katılma paylarının ilk kez ihraç edileceği tarihten 31.12.2021 tarihine kadar mevcut yatırımcıların veya fondan pay almak isteyen yeni yatırımcıların, Yatırım Komitesi kararıyla, herhangi bir tarihteki ayni veya nakdi şekilde katılma payı alım taleplerinin karşılanması amacıyla özel fiyat raporu yerine işlemden bir gün önceki Fon Toplam Değer tablosunda yer alan birim katılma payı fiyatı üzerinden alım talimatları gerçekleştirilebilir. 10000 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. İş günlerinde saat 12.00'a kadar girilen alım talimatlarının nemalandırması aynı gün, saat 12.00'dan sonra girilen alım talimatlarının nemalandırması ise takip eden iş günü başlar.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0 Giriş komisyonu alınmaz. 0 Çıkış komisyonu alınmaz.

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA 11 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı mları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Bekir Yener Yıldırım
Deniz Şahinkaya
Dr. Mustafa Doğan

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Dilaver Ergin 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Dr. Mustafa Doğan 30 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971382


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Altın Ons 1.778 1.779 9,37  
Altın Gr. 533 533 4,77  
Cumhuriyet 3.529 3.582 5,00  
Tam 3.512 3.600 3,27  
Yarım 1.697 1.742 1,58  
Çeyrek 851 871 0,79  
Gümüş.Ons 23,90 23,93 0,25  
Gümüş Gr. 7,17 7,18 0,10  
B. Petrol 84,25 84,25 -0,83  
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