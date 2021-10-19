***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30'a kadar Neo Portföy Yönetimi A.Ş,TEFAS a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığı ile Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde, A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına gecelik mevduatta veya para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılabilir. TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilen katılma payı alım işlemlerinde ise A grubu pay alım talimatı karşılığı tahsil edilen tutar dağıtıcı tarafından belirlenen yatırım aracında nemalandırılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerDiğer HususlarAçıklama Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubupayların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD)üzerinden gerçekleştirilir Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay gruplarıçerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsindenhesaplanır ve ilan edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971431BIST