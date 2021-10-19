***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.10.2021 16:07
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar Neo Portföy Yönetimi A.Ş,TEFAS a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığı ile Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerde, A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına gecelik mevduatta veya para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılabilir. TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilen katılma payı alım işlemlerinde ise A grubu pay alım talimatı karşılığı tahsil edilen tutar dağıtıcı tarafından belirlenen yatırım aracında nemalandırılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
Diğer Hususlar
Açıklama Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu
payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD)
üzerinden gerçekleştirilir Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları
çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsindenhesaplanır ve ilan edilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971431
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
18:059,2134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0809
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2058
18:0510,7427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0834
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7265
18:05528,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 528,82
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHYAY
|0,88
|28.345.933
|% 10,00
|
|OLMK
|7,04
|5.015.490
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|23.310.306
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|197.507.608
|% 9,90
|
|DMSAS
|8,07
|200.039.404
|% 9,80
|
|BIOEN
|27,00
|149.780.708
|% -10,00
|
|SERVE
|13,01
|113.058
|% -9,97
|
|KERVN
|0,79
|1.280.374
|% -9,20
|
|OYLUM
|7,30
|6.843.830
|% -7,83
|
|ISBTR
|28.500,00
|142.250
|% -6,56
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|GUBRF
|57,55
|1.150.696.171
|% 6,57
|
|TUPRS
|131,90
|766.984.046
|% 1,31
|
|ASELS
|16,30
|753.816.031
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,92
|677.056.592
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|675.791.299
|% 2,07
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|TSPOR
|3,81
|401.841.224
|% 7,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2105
|9,2190
|% -0,81
|
|Euro
|10,7365
|10,7501
|% -0,70
|
|Sterlin
|12,7124
|12,7762
|% -0,49
|
|Frank
|2,4509
|2,4632
|% -0,75
|
|Riyal
|529,1650
|529,2510
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|16,30
|
|Altın Gr.
|528
|528
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,13
|
|B. Petrol
|85,48
|85,48
|0,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BTCIM
Yüzde 4.21 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 142, 792 adet işlem
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17:58NIBAS
Yüzde 4.53 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 252, 811 adet işlem
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17:57AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 854, 663 adet işlem
-
17:56AKYHO
Yüzde 5.91 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 719, 679 adet işlem
-
17:55AVHOL
Yüzde 4.87 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 476, 013 adet işlem