***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2021 11:25
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Para Piyasası
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976186
BIST
11:281.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,95
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.617
En Düşük
1.605
11:289,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0508
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:2811,2816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0592
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:28570,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,87
|Açılış
|: 570,64
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TSPOR
|6,18
|24.579.906
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,78
|69.473.860
|% 8,18
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,20
|19.280.966
|% 6,06
|
|ERSU
|4,64
|29.536.356
|% -9,90
|
|INVEO
|28,90
|7.590.993
|% -8,54
|
|AKFGY
|5,49
|18.318.764
|% -7,26
|
|KARYE
|13,52
|101.150.054
|% -6,37
|
|YATAS
|13,27
|20.645.201
|% -4,81
|
|SISE
|9,33
|1.112.847.858
|% 4,01
|
|PETKM
|6,89
|772.413.558
|% 1,03
|
|THYAO
|18,28
|756.124.268
|% 1,27
|
|GARAN
|10,73
|678.330.382
|% -0,46
|
|YKBNK
|3,10
|676.669.458
|% 1,97
|
|YKBNK
|3,10
|676.669.458
|% 1,97
|
|SISE
|9,33
|1.112.847.858
|% 4,01
|
|PETKM
|6,89
|772.413.558
|% 1,03
|
|ODAS
|1,51
|126.942.372
|% 2,03
|
|GARAN
|10,73
|678.330.382
|% -0,46
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7245
|9,7284
|% 0,52
|
|Euro
|11,2760
|11,2816
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,1605
|13,2265
|% 0,53
|
|Frank
|10,6092
|10,6731
|% 0,54
|
|Riyal
|2,5871
|2,6001
|% 0,55
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,86
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.752
|3.846
|0,65
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|0,31
|
|Çeyrek
|910
|930
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,63
|0,00
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|0,26
|