***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.11.2021 15:11
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım amacı, fon toplam değerinin devamlı olarak en az % 80'i ile portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 günü aşmayacak şekilde kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak reel getiri sağlamaktır. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977374
BIST
16:051.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 12,68
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.640
En Düşük
1.631
16:059,9541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0508
|Açılış
|: 9,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
16:0511,4027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0523
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
16:05593,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,20
|Açılış
|: 593,06
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler16:05
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|35.399.095
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.844.766
|% 9,91
|
|DOAS
|45,20
|259.453.915
|% 8,86
|
|BERA
|10,31
|241.764.559
|% 8,53
|
|KZBGY
|32,02
|41.765.970
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.741.229
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.677.500
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,42
|89.884.617
|% -6,20
|
|PETKM
|7,56
|2.486.373.557
|% -1,18
|
|THYAO
|17,77
|1.268.412.463
|% 0,28
|
|GARAN
|10,66
|1.171.702.541
|% 0,57
|
|KRDMD
|7,44
|630.213.976
|% 0,27
|
|KOZAL
|113,70
|549.933.742
|% 0,00
|
|ADESE
|1,22
|432.677.500
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.486.373.557
|% -1,18
|
|ODAS
|1,56
|471.821.044
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,09
|435.752.656
|% 0,32
|
|GARAN
|10,66
|1.171.702.541
|% 0,57
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9489
|9,9541
|% 0,51
|
|Euro
|11,3903
|11,4027
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,2767
|13,3433
|% 0,60
|
|Frank
|10,7244
|10,7890
|% 0,20
|
|Riyal
|2,6427
|2,6560
|% 0,37
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-6,95
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|-17,00
|
|Tam
|3.899
|3.997
|-14,04
|
|Yarım
|1.885
|1.934
|-6,80
|
|Çeyrek
|945
|967
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,46
|81,46
|-1,41
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:18ATATP
Yüzde 4.06 oranında artışla 55.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 008, 705 adet işlem
-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 79 artarak (% 0.72 ) 1, 780
-
16:17XU100
Endeks 1, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 15, 583.00 milyon TL de
-
16:16DITAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 18.35 lira fiyatla işlem gören hissede 751, 098 adet işlem
-
16:15ALBRK
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 112, 765 adet işlem