***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım amacı, fon toplam değerinin devamlı olarak en az % 80'i ile portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 günü aşmayacak şekilde kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak reel getiri sağlamaktır. 3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977374BIST