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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.11.2021 15:11
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım amacı, fon toplam değerinin devamlı olarak en az % 80'i ile portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 günü aşmayacak şekilde kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak reel getiri sağlamaktır. 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977374


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 112,50 27.165.713 % 9,97  
OYLUM 9,73 35.399.095 % 9,94  
HEDEF 3,55 51.844.766 % 9,91  
DOAS 45,20 259.453.915 % 8,86  
BERA 10,31 241.764.559 % 8,53  
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16:05 Alış Satış %  
Dolar 9,9489 9,9541 % 0,51  
Euro 11,3903 11,4027 % 0,46  
Sterlin 13,2767 13,3433 % 0,60  
Frank 10,7244 10,7890 % 0,20  
Riyal 2,6427 2,6560 % 0,37  
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16:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 -6,95  
Altın Gr. 592 592 -0,86  
Cumhuriyet 3.916 3.975 -17,00  
Tam 3.899 3.997 -14,04  
Yarım 1.885 1.934 -6,80  
Çeyrek 945 967 -3,39  
Gümüş.Ons 25,03 25,06 -0,18  
Gümüş Gr. 7,99 8,00 -0,04  
B. Petrol 81,46 81,46 -1,41  
Seans Raporu 16:05
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