***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.11.2021 15:12
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977375
BIST
16:061.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 13,32
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.640
En Düşük
1.631
16:069,9495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0462
|Açılış
|: 9,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
16:0611,3960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0456
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
16:06593,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 593,34
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler16:06
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|35.401.528
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.846.037
|% 9,91
|
|DOAS
|45,20
|260.337.332
|% 8,86
|
|PRKAB
|34,90
|156.691.005
|% 8,18
|
|KZBGY
|32,02
|41.807.436
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.889.502
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.761.772
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,43
|90.307.159
|% -5,81
|
|PETKM
|7,56
|2.487.077.602
|% -1,18
|
|THYAO
|17,76
|1.269.995.463
|% 0,23
|
|GARAN
|10,65
|1.187.332.427
|% 0,47
|
|KRDMD
|7,44
|631.825.688
|% 0,27
|
|TUPRS
|154,80
|552.905.949
|% -1,09
|
|ADESE
|1,22
|432.761.772
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.487.077.602
|% -1,18
|
|ODAS
|1,56
|472.225.503
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,09
|436.319.148
|% 0,32
|
|GARAN
|10,65
|1.187.332.427
|% 0,47
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9448
|9,9495
|% 0,47
|
|Euro
|11,3902
|11,3960
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,2760
|13,3426
|% 0,59
|
|Frank
|10,7263
|10,7910
|% 0,22
|
|Riyal
|2,6432
|2,6565
|% 0,39
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-7,09
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|-17,00
|
|Tam
|3.897
|3.995
|-16,19
|
|Yarım
|1.884
|1.933
|-7,84
|
|Çeyrek
|945
|966
|-3,91
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|-1,42
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 79 artarak (% 0.72 ) 1, 780
-
16:17XU100
Endeks 1, 638 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 15, 583.00 milyon TL de
-
16:16DITAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 18.35 lira fiyatla işlem gören hissede 751, 098 adet işlem
-
16:15ALBRK
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 112, 765 adet işlem
-
16:14GLRYH
Yüzde 7.28 oranında artışla 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 282, 521 adet işlem