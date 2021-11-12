***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.11.2021 15:15
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977384
BIST
15:101.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
15:109,9366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0333
|Açılış
|: 9,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:1011,3859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0355
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:10591,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -2,07
|Açılış
|: 591,19
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:10
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|33.222.856
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.779.840
|% 9,91
|
|DOAS
|45,00
|235.650.608
|% 8,38
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|40.558.784
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|258.750.883
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.276.581
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,40
|78.190.453
|% -6,98
|
|PETKM
|7,54
|2.404.198.950
|% -1,44
|
|GARAN
|10,66
|974.793.427
|% 0,57
|
|THYAO
|17,64
|921.390.538
|% -0,45
|
|KRDMD
|7,43
|596.262.177
|% 0,13
|
|KOZAL
|113,50
|520.679.797
|% -0,18
|
|ADESE
|1,22
|432.276.581
|% -9,63
|
|PETKM
|7,54
|2.404.198.950
|% -1,44
|
|ODAS
|1,56
|430.696.417
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,09
|352.143.598
|% 0,32
|
|GARAN
|10,66
|974.793.427
|% 0,57
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9341
|9,9366
|% 0,34
|
|Euro
|11,3813
|11,3859
|% 0,31
|
|Sterlin
|13,2704
|13,3370
|% 0,55
|
|Frank
|10,7201
|10,7847
|% 0,16
|
|Riyal
|2,6408
|2,6541
|% 0,29
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-10,21
|
|Altın Gr.
|591
|591
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.907
|3.966
|-26,00
|
|Tam
|3.890
|3.988
|-23,60
|
|Yarım
|1.880
|1.929
|-11,42
|
|Çeyrek
|943
|964
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,97
|7,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25OYLUM
Yüzde 9.83 oranında artışla 9.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 514, 845 adet işlem
-
15:24GLRYH
Yüzde 5.75 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 706, 757 adet işlem
-
15:23CEOEM
Yüzde 6.22 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 009, 943 adet işlem
-
15:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, ARCLK, EKGYO
-
15:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 36 artarak (% 0.65 ) 1, 445