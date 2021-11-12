***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.11.2021 15:16
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
09.03.2021
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım amacı, fon toplam değerinin devamlı olarak en az % 80'i ile portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günü aşmayacak şekilde kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak reel getiri sağlamaktır. 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977385
BIST
15:081.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
15:089,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0342
|Açılış
|: 9,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:0811,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0346
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:08591,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -2,07
|Açılış
|: 591,19
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:06
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|33.063.255
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.777.351
|% 9,91
|
|DOAS
|44,94
|233.838.701
|% 8,24
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|40.380.785
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|257.147.967
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.257.779
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,39
|76.886.938
|% -7,36
|
|PETKM
|7,54
|2.403.688.456
|% -1,44
|
|GARAN
|10,66
|964.482.320
|% 0,57
|
|THYAO
|17,65
|900.512.092
|% -0,40
|
|KRDMD
|7,43
|595.693.374
|% 0,13
|
|KOZAL
|113,60
|520.025.008
|% -0,09
|
|ADESE
|1,22
|432.257.779
|% -9,63
|
|PETKM
|7,54
|2.403.688.456
|% -1,44
|
|ODAS
|1,57
|426.838.608
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,09
|350.613.861
|% 0,32
|
|GARAN
|10,66
|964.482.320
|% 0,57
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9329
|9,9359
|% 0,33
|
|Euro
|11,3811
|11,3860
|% 0,31
|
|Sterlin
|13,2611
|13,3276
|% 0,48
|
|Frank
|10,7166
|10,7812
|% 0,12
|
|Riyal
|2,6400
|2,6532
|% 0,26
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-12,27
|
|Altın Gr.
|589
|589
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|3.903
|3.962
|-30,00
|
|Tam
|3.887
|3.984
|-26,98
|
|Yarım
|1.879
|1.927
|-13,05
|
|Çeyrek
|942
|964
|-6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,94
|7,95
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:16TLMAN
Yüzde 4.13 oranında artışla 31.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 151, 230 adet işlem
-
15:15TATGD
Yüzde 5.65 oranında artışla 10.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 211, 358 adet işlem
-
15:14SOKM
Yüzde 6.34 oranında artışla 13.93 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 185, 693 adet işlem
-
15:13DOAS
Yüzde 7.95 oranında artışla 44.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 183, 155 adet işlem
-
15:11DOAS
Yüzde 7.80 oranında artışla 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 168, 498 adet işlem