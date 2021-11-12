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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.11.2021 15:16
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
09.03.2021

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım amacı, fon toplam değerinin devamlı olarak en az % 80'i ile portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günü aşmayacak şekilde kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak reel getiri sağlamaktır. 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977385


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BIST En Aktif Hisseler15:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 112,50 27.165.713 % 9,97  
OYLUM 9,73 33.063.255 % 9,94  
HEDEF 3,55 51.777.351 % 9,91  
DOAS 44,94 233.838.701 % 8,24  
TACTR 27,00 492.865 % 8,00  
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15:06 Alış Satış %  
Dolar 9,9329 9,9359 % 0,33  
Euro 11,3811 11,3860 % 0,31  
Sterlin 13,2611 13,3276 % 0,48  
Frank 10,7166 10,7812 % 0,12  
Riyal 2,6400 2,6532 % 0,26  
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15:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.851 -12,27  
Altın Gr. 589 589 -4,01  
Cumhuriyet 3.903 3.962 -30,00  
Tam 3.887 3.984 -26,98  
Yarım 1.879 1.927 -13,05  
Çeyrek 942 964 -6,52  
Gümüş.Ons 24,96 24,98 -0,26  
Gümüş Gr. 7,94 7,95 -0,09  
B. Petrol 81,67 81,67 -1,20  
Seans Raporu 15:06
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