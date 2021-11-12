***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.11.2021 15:14
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.neoportfoy.com.tr/
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım amacı döviz cinsi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün geriye kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. A Grubu Paylar İçin:6 B Grubu Paylar İçin:5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977380
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:0510,0093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1060
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
10,0249
En Düşük
9,8824
18:0511,4711
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1207
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4818
En Düşük
11,3199
18:05599,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 6,38
|Açılış
|: 599,64
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
601,80
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0076
|10,0093
|% 1,07
|
|Euro
|11,4596
|11,4711
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,3915
|13,4587
|% 1,47
|
|Frank
|10,8258
|10,8910
|% 1,14
|
|Riyal
|2,6607
|2,6740
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|0,70
|
|Altın Gr.
|600
|600
|6,38
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,12
|8,13
|0,10
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,78
|