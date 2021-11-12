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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.11.2021 15:14
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.neoportfoy.com.tr/

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım amacı döviz cinsi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün geriye kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. A Grubu Paylar İçin:6 B Grubu Paylar İçin:5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977380


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TACTR 27,50 2.948.890 % 10,00  
PRKAB 35,48 229.436.939 % 9,98  
DOBUR 112,50 47.147.288 % 9,97  
OYLUM 9,73 41.279.870 % 9,94  
HEDEF 3,55 52.996.272 % 9,91  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 10,0076 10,0093 % 1,07  
Euro 11,4596 11,4711 % 1,06  
Sterlin 13,3915 13,4587 % 1,47  
Frank 10,8258 10,8910 % 1,14  
Riyal 2,6607 2,6740 % 1,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.864 0,70  
Altın Gr. 600 600 6,38  
Cumhuriyet 3.924 3.983 -9,00  
Tam 3.906 4.004 -7,45  
Yarım 1.888 1.937 -3,60  
Çeyrek 947 968 -1,80  
Gümüş.Ons 25,24 25,27 0,03  
Gümüş Gr. 8,12 8,13 0,10  
B. Petrol 82,09 82,09 -0,78  
Seans Raporu 18:05
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