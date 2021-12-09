***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ISIN Kodu TRYVVGS00271Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 8 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon'un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak teknoloji şirketlerine yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon, ana yatırım stratejisi olan bu alan dışında da yatırım fırsatı olarak gördüğü ve Tebliğ kapsamında girişim yatırımı olarak değerlendirilen diğer her türlü girişim şirketlerine de yatırım yapabilir. Fon portföyünde yer alan girişim sermayesi yatırımlarının yönetiminde aşağıdaki yatırım sınırlamalarına uyulur.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 500000Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBEKİR YENER YILDIRIM EN AZ 5 YILEMRE GÖLTEPE EN AZ 5 YILMUSTAFA DOĞAN Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMUSTAFA DOĞAN 30 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıDİLAVER ERGİN 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A-blok No 171 Kat 22 Levent, Şişli, İstanbul 34330 02123440732 02123440728 info@neoportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaBEKİR YENER YILDIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI 02123440732MUSTAFA DOĞAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, GENEL MÜDÜR 02123440732http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982357BIST