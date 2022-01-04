***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.01.2022 16:52
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DOĞAN 2018- Neo Portföy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2018- Boğziçi Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2012- 2020 Vera Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2011- Horizon Fund, Malta - Kurucu ve Fon Yöneticisi 2011-2016 - Bosphorus Capital Portfoy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Başkanı 30 SPL3-TÜREV ARAÇLAR
DİLAVER ERGİN 2020- Neo Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2017-2020 Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015-2017 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Hizmet Birimi Yöneticisi 2012-2013 Aktif Yatırım Bankası Uzman 10 SPL3-TÜREV ARAÇLAR
BİLAL BALCI 2016-2019 İstanbul Portföy Fon Yöneticisi 2005-2007 Tacirler Portföy Fon Yöneticisi 2004-2005 MNG Yatırım Fon Yöneticisi 2000-2004 Tacirler Portföy Fon Yöneticisi 1999-2000 Etibank Fon Yöneticisi 26 SPL3-TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988681
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,4010
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,3327
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,1578
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 0,3560
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05776,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 17,84
|Açılış
|: 776,84
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,22
|5.853.208
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.313.310
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.119.391
|% 9,99
|
|ELITE
|27,20
|67.645.496
|% 9,94
|
|KRSTL
|3,10
|57.606.776
|% 9,93
|
|QNBFL
|75,50
|254.762
|% -8,09
|
|BAGFS
|16,40
|86.958.786
|% -7,34
|
|ROYAL
|3,30
|455.544
|% -7,04
|
|KUYAS
|5,31
|19.768.065
|% -5,01
|
|OTTO
|37,00
|1.276.308
|% -4,39
|
|THYAO
|22,76
|3.136.121.397
|% 4,21
|
|EREGL
|30,08
|2.184.684.992
|% 2,87
|
|GARAN
|11,44
|2.048.741.858
|% -0,17
|
|SASA
|55,45
|1.949.758.566
|% 4,13
|
|SISE
|14,22
|1.513.222.032
|% 2,60
|
|YKBNK
|3,43
|1.078.385.441
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|593.124.881
|% 1,35
|
|GARAN
|11,44
|2.048.741.858
|% -0,17
|
|IHLAS
|0,60
|106.095.607
|% 5,26
|
|THYAO
|22,76
|3.136.121.397
|% 4,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3747
|13,4010
|% 2,55
|
|Euro
|15,1270
|15,1578
|% 2,41
|
|Sterlin
|18,0377
|18,1281
|% 2,51
|
|Frank
|14,5358
|14,6234
|% 2,38
|
|Riyal
|3,5498
|3,5676
|% 2,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|10,47
|
|Altın Gr.
|776
|777
|17,57
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,22
|
|B. Petrol
|80,07
|80,07
|1,09
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
-
17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında