***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.03.2022 17:16
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun İhraç Edilme Tarihi 24.12.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011399
BIST
17:192.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,42
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
17:1914,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0812
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
17:1916,3223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
17:19917,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,73
|Açılış
|: 917,93
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler17:19
|PENTA
|381,10
|43.063.743
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.861.699
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.747.355
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|4.813.435
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,26
|58.379.326
|% 9,03
|
|ORCAY
|18,72
|176.193.224
|% -10,00
|
|PKENT
|354,00
|47.620.467
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.384.134
|% -9,72
|
|OYLUM
|4,67
|4.330.843
|% -7,16
|
|GARFA
|12,50
|3.013.971
|% -3,99
|
|THYAO
|27,72
|2.474.563.529
|% -0,50
|
|EREGL
|36,04
|1.707.887.557
|% 0,78
|
|KRDMD
|14,78
|1.510.042.331
|% -1,40
|
|PETKM
|8,62
|1.062.706.767
|% 1,89
|
|FROTO
|296,30
|836.378.278
|% -2,28
|
|DOHOL
|3,53
|568.328.611
|% 2,02
|
|KARSN
|4,36
|629.453.498
|% 4,56
|
|PETKM
|8,62
|1.062.706.767
|% 1,89
|
|YKBNK
|3,87
|454.279.759
|% -0,51
|
|VAKBN
|3,47
|372.550.425
|% 1,46
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7724
|14,7830
|% 0,55
|
|Euro
|16,2904
|16,3223
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,3945
|19,4918
|% 0,74
|
|Frank
|15,7486
|15,8434
|% 0,90
|
|Riyal
|3,9299
|3,9496
|% 0,71
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-11,14
|
|Altın Gr.
|917
|918
|0,42
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|-7,00
|
|Tam
|6.045
|6.197
|-12,57
|
|Yarım
|2.922
|2.998
|-6,08
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|-3,04
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,05
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|-0,09
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,11
|
Seans Raporu
17:19
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