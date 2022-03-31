***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.03.2022 16:12
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00685 2,5 0,00685 2,5 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014527
BIST
16:252.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,40
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:2514,6798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0267
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6816
En Düşük
14,5922
16:2516,2918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0623
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:25914,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,62
|Açılış
|: 914,62
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
915,06
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:23
|ULUSE
|113,30
|5.702.591
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|50.547.860
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.616.836
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|41.195.313
|% 9,97
|
|YKSLN
|7,22
|65.452.329
|% 9,89
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,18
|139.207.001
|% -8,09
|
|KAPLM
|55,25
|8.585.308
|% -7,38
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|AKFGY
|3,31
|306.185.411
|% -4,89
|
|THYAO
|32,64
|3.647.210.671
|% 1,43
|
|GARAN
|12,25
|2.361.989.188
|% 0,49
|
|KRDMD
|15,21
|1.837.791.841
|% 1,74
|
|SISE
|15,23
|1.101.456.061
|% 0,66
|
|TUPRS
|213,50
|960.006.682
|% 3,44
|
|ODAS
|1,74
|375.856.897
|% 3,57
|
|GARAN
|12,25
|2.361.989.188
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,10
|721.639.729
|% -0,49
|
|KARSN
|5,54
|954.839.334
|% 4,33
|
|ISFIN
|3,58
|449.413.413
|% 4,37
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6756
|14,6775
|% 0,17
|
|Euro
|16,2806
|16,2924
|% -0,38
|
|Sterlin
|19,1899
|19,2861
|% -0,05
|
|Frank
|15,8022
|15,8973
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8999
|3,9195
|% 0,11
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|4,79
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,63
|
|Cumhuriyet
|6.043
|6.135
|7,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|9,44
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|4,57
|
|Çeyrek
|1.459
|1.491
|2,28
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,33
|
Seans Raporu
16:23
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16:38ASUZU
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