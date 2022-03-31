***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.03.2022 17:10
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014596
BIST
17:162.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,85
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
17:1614,6820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0289
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6873
En Düşük
14,5922
17:1616,2837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0704
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
17:16915,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,93
|Açılış
|: 915,93
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
917,40
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler17:16
|AYCES
|72,05
|5.778.494
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.245.849
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.271
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|46.018.996
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|46.475.420
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,21
|145.634.784
|% -7,88
|
|AKFGY
|3,24
|338.602.692
|% -6,90
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|GZNMI
|42,26
|218.739.745
|% -5,67
|
|THYAO
|32,48
|4.048.227.590
|% 0,93
|
|GARAN
|12,23
|2.654.194.365
|% 0,33
|
|KRDMD
|15,18
|2.038.109.249
|% 1,54
|
|SISE
|15,25
|1.188.488.979
|% 0,79
|
|TUPRS
|213,90
|1.118.462.219
|% 3,63
|
|ODAS
|1,71
|427.559.380
|% 1,79
|
|GARAN
|12,23
|2.654.194.365
|% 0,33
|
|YKBNK
|4,07
|805.117.906
|% -1,21
|
|KARSN
|5,54
|1.019.405.279
|% 4,33
|
|KRDMD
|15,18
|2.038.109.249
|% 1,54
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6781
|14,6820
|% 0,20
|
|Euro
|16,2708
|16,2837
|% -0,43
|
|Sterlin
|19,1982
|19,2945
|% -0,01
|
|Frank
|15,8290
|15,9243
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9019
|3,9215
|% 0,16
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|6,89
|
|Altın Gr.
|915
|916
|4,61
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|36,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|32,43
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|15,69
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|7,84
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,67
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:29DAGHL
Yüzde 8.46 oranında artışla 14.10 lira fiyatla işlem gören hissede 392, 840 adet işlem
-
17:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 93 artarak (% 0.20 ) 2, 010
-
17:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, YKSLN, AYCES, TURGG, MAALT, ULUSE, PENTA
-
17:27
KUYAS, TURGG, MZHLD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
CIMSA, BALAT, BOBET değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında