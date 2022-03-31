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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.03.2022 17:10
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014596


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BIST En Aktif Hisseler17:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 72,05 5.778.494 % 10,00  
TURGG 216,70 55.245.849 % 10,00  
ULUSE 113,30 5.703.271 % 10,00  
PENTA 374,80 46.018.996 % 9,98  
MAALT 286,90 46.475.420 % 9,97  
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17:16 Alış Satış %  
Dolar 14,6781 14,6820 % 0,20  
Euro 16,2708 16,2837 % -0,43  
Sterlin 19,1982 19,2945 % -0,01  
Frank 15,8290 15,9243 % 0,09  
Riyal 3,9019 3,9215 % 0,16  
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17:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.940 6,89  
Altın Gr. 915 916 4,61  
Cumhuriyet 6.072 6.164 36,00  
Tam 6.039 6.189 32,43  
Yarım 2.919 2.994 15,69  
Çeyrek 1.464 1.497 7,84  
Gümüş.Ons 24,95 24,98 0,09  
Gümüş Gr. 11,77 11,78 0,05  
B. Petrol 108 108 -3,67  
Seans Raporu 17:16
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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