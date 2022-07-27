***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.07.2022 15:31
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ISIN Kodu TRYVVGS00396
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi yatırım fırsatı olarak gördüğü tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve Tebliğ kapsamında girişim yatırımı olarak değerlendirilen her türlü girişim şirketlerine yatırım yapabilir
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Katılma paylarının satışı Kurucu tarafından gerçekleştirilir. Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Katılma payları alım talimatları uygun haberleşme kanalları ile Kurucu merkez adresine iletilmelidir. Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin Kurucuya iletilmesi ve Kurucunun onayının alınması zorunludur. Kurucunun kendi adına yapacağı işlemler de dâhil alınan tüm katılma payı alım talimatlarına müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref Durna Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BEKİR YENER YILDIRIM (2017- Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016-Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
MUSTAFA DOĞAN (2018 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi (2020 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (2018- Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2012- 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
EMRE GÖLTEPE (2019 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi (2012-2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DOĞAN 30 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
DİLAVER ERGİN 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A-blok No 171 Kat 22 Levent, Şişli, İstanbul 34330 02123440730 02123440728 info@neoportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
DİLAVER ERGİN Genel Müdür Yardımcısı 02123440730 dergin@neoportfoy.com.tr
EBRU POLAT Mali İşler Müdürü 02123440730 epolat@neoportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048167
BIST