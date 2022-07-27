***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.ISIN Kodu TRYVVGS00396Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi yatırım fırsatı olarak gördüğü tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve Tebliğ kapsamında girişim yatırımı olarak değerlendirilen her türlü girişim şirketlerine yatırım yapabilirTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerNEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Katılma paylarının satışı Kurucu tarafından gerçekleştirilir. Fon katılma payları sadece Kurul düzenlemelerinde tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Katılma payları alım talimatları uygun haberleşme kanalları ile Kurucu merkez adresine iletilmelidir. Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür. Nitelikli yatırımcılar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin Kurucuya iletilmesi ve Kurucunun onayının alınması zorunludur. Kurucunun kendi adına yapacağı işlemler de dâhil alınan tüm katılma payı alım talimatlarına müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞeref Durna Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBEKİR YENER YILDIRIM (2017- Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016-Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıMUSTAFA DOĞAN (2018 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi (2020 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (2018- Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2012- 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıEMRE GÖLTEPE (2019 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi (2012-2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMUSTAFA DOĞAN 30 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıDİLAVER ERGİN 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A-blok No 171 Kat 22 Levent, Şişli, İstanbul 34330 02123440730 02123440728 info@neoportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaDİLAVER ERGİN Genel Müdür Yardımcısı 02123440730 dergin@neoportfoy.com.trEBRU POLAT Mali İşler Müdürü 02123440730 epolat@neoportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048167BIST