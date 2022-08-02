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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:542.674
Değişim :  0,65% |  17,22
Açılış :  2.662  
Önceki Kapanış :  2.656  
En Yüksek
2.678 En Düşük
2.657
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 33,44 144.795 % 10,00  
YBTAS 25.162,00 1.685.854 % 9,97  
COSMO 15,05 170.306 % 9,93  
PRKME 8,79 31.432.794 % 9,46  
YONGA 24,90 93.699 % 9,31  
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10:52 Alış Satış %  
Dolar 17,9483 17,9533 % 0,38  
Euro 18,3528 18,3639 % -0,03  
Sterlin 21,8329 21,9424 % -0,15  
Frank 18,7751 18,8882 % 0,04  
Riyal 4,7634 4,7873 % 0,26  
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10:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.773 0,12  
Altın Gr. 1.022 1.022 2,55  
Cumhuriyet 6.774 6.877 27,00  
Tam 6.819 6.876 -7,00  
Yarım 3.323 3.362 -3,00  
Çeyrek 1.666 1.680 -2,00  
Gümüş.Ons 20,25 20,28 -0,10  
Gümüş Gr. 11,67 11,69 -0,04  
B. Petrol 99 99 -0,58  
Seans Raporu 10:52
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