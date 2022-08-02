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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.08.2022 14:47
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 25.07.2022
ISIN Kodu TRYVVGS00347
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 15 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un ana yatırım stratejisi sürdürülebilir ve yenilikçi tarım, turizm, ürün yetiştirme ve proje geliştirme faaliyetleri ile bu alanlarda lojistik, patent, marka ve teknolojiler barındıran ve Tebliğ kapsamında girişim yatırımları olarak değerlendirilen alanlardaki girişim şirketlerine yatırım yapmak veya bu girişimlere kurucu ortak olmaktır. Bu çerçevede Fon "başta zeytin, badem, ceviz, üzüm, avokado ve şifalı bitkiler olmak üzere her tür tarımsal ürün yetiştiriciliği", "geleneksel veya topraksız tarım faaliyetleri", "ekolojik ve sürdürülebilir tarım faaliyetleri", "sürdürülebilir ve yenilikçi turizm faaliyetleri", "bio ve organik ürün yetiştiriciliği", "bağcılık, zeytinyağı, bitkisel yağlar ile tarımsal ürün ve gıdalardan her tür içecekler üretilmesi", "tiny house, ekolojik park, sürdürülebilir yaşam köyleri gibi yenilikçi yaşam alanları ve taşınmaz projelerinin üretilmesi" "ekolojik ve sürdürülebilir inşaat faaliyetleri" gibi alanlardaki girişim şirketlerine yatırım yapabilir veya bu girişim şirketlerini tek başına veya üçüncü kişilerle birlikte kurabilir.


Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ŞEREF DURNA Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BEKİR YENER YILDIRIM (2017- Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016-Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
MUSTAFA DOĞAN (2018 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi (2020 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (2018- Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2012- 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
EMRE GÖLTEPE (2019 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi (2012-2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
DENİZ ŞAHİNKAYA (2021 -Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları Direktörü ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (2018-2019) Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. - Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (2016-2017) Bilfinger GVA - Satış ve Kiralama Direktörü (2014-2016) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği - Yönetim Kurul Üyesi EN AZ 5 YIL

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DOĞAN 30 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
DİLAVER ERGİN 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A-blok No 171 Kat 22 Levent, Şişli, İstanbul 34330 02123440730 02123440728 info@neoportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
DİLAVER ERGİN Genel Müdür Yardımcısı 02123440730 dergin@neoportfoy.com.tr
EBRU POLAT Mali İşler Müdürü 02123440730 epola@neoportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051017


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