***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 25.07.2022ISIN Kodu TRYVVGS00347Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 15 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon'un ana yatırım stratejisi sürdürülebilir ve yenilikçi tarım, turizm, ürün yetiştirme ve proje geliştirme faaliyetleri ile bu alanlarda lojistik, patent, marka ve teknolojiler barındıran ve Tebliğ kapsamında girişim yatırımları olarak değerlendirilen alanlardaki girişim şirketlerine yatırım yapmak veya bu girişimlere kurucu ortak olmaktır. Bu çerçevede Fon "başta zeytin, badem, ceviz, üzüm, avokado ve şifalı bitkiler olmak üzere her tür tarımsal ürün yetiştiriciliği", "geleneksel veya topraksız tarım faaliyetleri", "ekolojik ve sürdürülebilir tarım faaliyetleri", "sürdürülebilir ve yenilikçi turizm faaliyetleri", "bio ve organik ürün yetiştiriciliği", "bağcılık, zeytinyağı, bitkisel yağlar ile tarımsal ürün ve gıdalardan her tür içecekler üretilmesi", "tiny house, ekolojik park, sürdürülebilir yaşam köyleri gibi yenilikçi yaşam alanları ve taşınmaz projelerinin üretilmesi" "ekolojik ve sürdürülebilir inşaat faaliyetleri" gibi alanlardaki girişim şirketlerine yatırım yapabilir veya bu girişim şirketlerini tek başına veya üçüncü kişilerle birlikte kurabilir.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞEREF DURNA Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBEKİR YENER YILDIRIM (2017- Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2018-Devam) Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (2016-Devam) E Yenilikçi Eğitim Çözümleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıMUSTAFA DOĞAN (2018 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak Yönetim Kurulu Üyesi (2020 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür (2018- Devam) Boğaziçi Varlık Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi (2012- 2020) Vera Varlık Yönetim A.Ş. Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıEMRE GÖLTEPE (2019 - Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2019) İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Fonları Fon Yöneticisi (2012-2018) Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Takımı Yöneticisi EN AZ 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıDENİZ ŞAHİNKAYA (2021 -Devam) Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Fonları Direktörü ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (2018-2019) Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. - Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (2016-2017) Bilfinger GVA - Satış ve Kiralama Direktörü (2014-2016) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği - Yönetim Kurul Üyesi EN AZ 5 YILFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMUSTAFA DOĞAN 30 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar LisansıDİLAVER ERGİN 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A-blok No 171 Kat 22 Levent, Şişli, İstanbul 34330 02123440730 02123440728 info@neoportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaDİLAVER ERGİN Genel Müdür Yardımcısı 02123440730 dergin@neoportfoy.com.trEBRU POLAT Mali İşler Müdürü 02123440730 epola@neoportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051017BIST