***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.08.2022 09:55
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü PARA PİYASASI
ISIN Kodu TRYVVGS00412
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13.30'A KADAR Neo Port
12:122.718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -5,37
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
12:1217,9665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0570
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
12:1218,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
12:121.032,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.032,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler12:12
|OBASE
|13,97
|4.493.451
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.447.534
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|66.052.794
|% 9,95
|
|RODRG
|23,30
|3.619.016
|% 9,60
|
|MEPET
|3,39
|11.228.165
|% 8,65
|
|ASUZU
|297,00
|82.587.735
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|10.653.733
|% -9,84
|
|AKSUE
|32,20
|11.339.234
|% -6,77
|
|YAYLA
|4,74
|10.072.096
|% -5,58
|
|BMSCH
|14,08
|29.051.854
|% -4,54
|
|THYAO
|55,70
|1.705.096.248
|% 0,72
|
|SISE
|23,62
|823.157.927
|% -0,59
|
|SASA
|49,46
|633.871.832
|% -1,18
|
|KRDMD
|10,95
|632.994.511
|% -3,01
|
|ODAS
|4,26
|586.599.180
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,15
|426.832.738
|% 6,97
|
|TSKB
|3,14
|494.755.024
|% 0,96
|
|ODAS
|4,26
|586.599.180
|% 3,40
|
|DOHOL
|4,09
|465.953.597
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,09
|510.392.549
|% 0,59
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9574
|17,9665
|% 0,32
|
|Euro
|18,3695
|18,3864
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,7383
|21,8473
|% 0,09
|
|Frank
|18,7395
|18,8524
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7660
|4,7899
|% 0,27
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-4,07
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|0,98
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.912
|6.962
|-28,00
|
|Yarım
|3.368
|3.404
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,00
|
|B. Petrol
|94,57
|94,57
|0,45
|