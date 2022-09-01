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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.09.2022 18:29
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
DİLAVER ERGİN 16.06.2020 10 YIL SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
MUSTAFA DOĞAN 16.06.2020 30 YIL SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
ROZANA TALU 01.03.2022 SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059433


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 397,10 112.693.969 % 10,00  
SMRTG 41,18 532.088.587 % 9,99  
EGGUB 307,30 143.488.888 % 9,99  
OTKAR 525,40 506.789.299 % 9,99  
DOGUB 10,46 14.846.567 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,1949 18,2112 % 0,14  
Euro 18,1347 18,1547 % -0,78  
Sterlin 20,9469 21,0520 % -0,63  
Frank 18,4337 18,5448 % -0,52  
Riyal 4,8310 4,8552 % 0,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.696 1.697 -14,72  
Altın Gr. 993 993 -7,91  
Cumhuriyet 6.656 6.757 -52,00  
Tam 6.684 6.753 -21,00  
Yarım 3.257 3.302 -10,00  
Çeyrek 1.633 1.650 -5,00  
Gümüş.Ons 17,82 17,84 -0,17  
Gümüş Gr. 10,42 10,44 -0,10  
B. Petrol 93,22 93,22 -2,42  
Seans Raporu 18:05
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