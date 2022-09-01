***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2022 18:29
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
DİLAVER ERGİN 16.06.2020 10 YIL SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
MUSTAFA DOĞAN 16.06.2020 30 YIL SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
ROZANA TALU 01.03.2022 SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059433
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
18:0518,1547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1422
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
18:05993,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,09
|Açılış
|: 993,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1949
|18,2112
|% 0,14
|
|Euro
|18,1347
|18,1547
|% -0,78
|
|Sterlin
|20,9469
|21,0520
|% -0,63
|
|Frank
|18,4337
|18,5448
|% -0,52
|
|Riyal
|4,8310
|4,8552
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-14,72
|
|Altın Gr.
|993
|993
|-7,91
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.684
|6.753
|-21,00
|
|Yarım
|3.257
|3.302
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,84
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|-2,42
|