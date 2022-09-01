***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMUSTAFA DOĞAN 2018- Neo Portföy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2018- Boğziçi Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2012- 2020 Vera Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2011- Horizon Fund, Malta - Kurucu ve Fon Yöneticisi 2011-2016 - Bosphorus Capital Portfoy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Başkanı 30 SPL3-TÜREV ARAÇLARDİLAVER ERGİN 2020- Neo Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2017-2020 Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015-2017 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Hizmet Birimi Yöneticisi 2012-2013 Aktif Yatırım Bankası Uzman 10 SPL3-TÜREV ARAÇLARBİLAL BALCI 2016-2019 İstanbul Portföy Fon Yöneticisi 2005-2007 Tacirler Portföy Fon Yöneticisi 2004-2005 MNG Yatırım Fon Yöneticisi 2000-2004 Tacirler Portföy Fon Yöneticisi 1999-2000 Etibank Fon Yöneticisi 26 SPL3-TÜREV ARAÇLARROZANA TALU SPL3-TÜREV ARAÇLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059460BIST