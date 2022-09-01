***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2022 18:38
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mustafa DOĞAN 16.06.2020 SPL 3- TÜREV ARAÇLAR
Dilaver ERGİN 16.06.2020 SPL 3- TÜREV ARAÇLAR
ROZANA TALU 01.03.2022 SPL 3- TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059465
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
18:0518,1766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1203
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
18:05994,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,01
|Açılış
|: 994,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2011
|18,2138
|% 0,16
|
|Euro
|18,1588
|18,1864
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,9466
|21,0516
|% -0,63
|
|Frank
|18,4381
|18,5492
|% -0,50
|
|Riyal
|4,8307
|4,8549
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-12,71
|
|Altın Gr.
|992
|992
|-8,93
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.681
|6.751
|-23,00
|
|Yarım
|3.255
|3.300
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,85
|92,85
|-2,79
|