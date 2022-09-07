***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2022 11:23
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYVVGS00388
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060904
BIST
12:213.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,46
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
12:2118,2406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
12:2118,0772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
12:21999,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,57
|Açılış
|: 999,95
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,24
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler12:19
|ORGE
|12,98
|50.659.507
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|CUSAN
|14,15
|23.218.316
|% 9,95
|
|ZRGYO
|4,53
|83.862.933
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.947.720
|% -9,97
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ISFIN
|8,33
|35.814.959
|% -5,88
|
|VKING
|7,21
|6.204.356
|% -5,63
|
|ALKA
|66,60
|31.470.275
|% -5,60
|
|YKBNK
|8,04
|4.068.480.202
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,13
|3.276.356.557
|% -2,83
|
|EKGYO
|4,83
|2.987.498.256
|% 7,10
|
|THYAO
|74,00
|2.617.515.799
|% 0,48
|
|ISCTR
|10,23
|1.837.999.122
|% -2,85
|
|EKGYO
|4,83
|2.987.498.256
|% 7,10
|
|YKBNK
|8,04
|4.068.480.202
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,13
|3.276.356.557
|% -2,83
|
|ISCTR
|10,23
|1.837.999.122
|% -2,85
|
|VAKBN
|10,77
|1.725.582.972
|% 6,85
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2345
|18,2378
|% 0,02
|
|Euro
|18,0696
|18,0803
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,8842
|20,9889
|% -0,24
|
|Frank
|18,4794
|18,5907
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8388
|4,8630
|% 0,08
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|3,20
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|2,15
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|8,00
|
|Tam
|6.774
|6.863
|23,00
|
|Yarım
|3.301
|3.350
|11,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|93,04
|93,04
|0,21
|