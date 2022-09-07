***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2022 11:24
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYVVGS00461
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060905
BIST
12:213.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,56
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
12:2118,2411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
12:2118,0823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0310
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
12:21999,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,57
|Açılış
|: 999,95
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,24
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler12:21
|ORGE
|12,98
|50.659.507
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|CUSAN
|14,15
|23.306.753
|% 9,95
|
|ZRGYO
|4,53
|83.862.933
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.953.615
|% -9,97
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ISFIN
|8,32
|35.982.851
|% -5,99
|
|VKING
|7,21
|6.223.820
|% -5,63
|
|ALKA
|66,60
|31.470.275
|% -5,60
|
|YKBNK
|8,04
|4.069.957.219
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,13
|3.281.492.508
|% -2,83
|
|EKGYO
|4,82
|3.018.675.451
|% 6,87
|
|THYAO
|74,00
|2.624.593.011
|% 0,48
|
|ISCTR
|10,24
|1.841.937.905
|% -2,75
|
|EKGYO
|4,82
|3.018.675.451
|% 6,87
|
|YKBNK
|8,04
|4.069.957.219
|% -2,90
|
|AKBNK
|15,13
|3.281.492.508
|% -2,83
|
|ISCTR
|10,24
|1.841.937.905
|% -2,75
|
|VAKBN
|10,77
|1.729.067.271
|% 6,85
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2301
|18,2411
|% 0,04
|
|Euro
|18,0745
|18,0823
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,8893
|20,9941
|% -0,21
|
|Frank
|18,4790
|18,5903
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8389
|4,8632
|% 0,08
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|3,13
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|2,00
|
|Tam
|6.772
|6.854
|14,00
|
|Yarım
|3.300
|3.346
|7,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|93,25
|93,25
|0,42
|