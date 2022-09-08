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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.09.2022 18:36
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST
ISIN Kodu TRYVVGS00479
Fonun Süresi SÜRESİZ

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Her haftanın son iş günü saat 13.30 a kadar Neo Portföy Yönetimi A.Ş 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılır. Yatırımcıların her haftanın son iş günü saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Satım bedelleri hesaplama gününü takip eden 3.işgününde yatırımcılara ödenir.İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.neoportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım stratejisi Fon toplam değerinin enaz %80'I devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. 7

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi +%2 'dir

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00685 2,5 0,00685 2,5

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 12 SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN 24 SPL 2

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA DOĞAN 2018- Neo Portföy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2018- Boğziçi Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2012- 2020 Vera Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2011- Horizon Fund, Malta - Kurucu ve Fon Yöneticisi 2011-2016 - Bosphorus Capital Portfoy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Başkanı 30 SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
DİLAVER ERGİN 2020- Neo Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2017-2020 Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015-2017 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Hizmet Birimi Yöneticisi 2012-2013 Aktif Yatırım Bankası Uzman 10 SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR
ROZANA TALU SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K: 22 Levent/Şişli/İSTANBUL 02123440732 02123440728 info@neoportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
MUSTAFA DOĞAN GENEL MÜDÜR - YÖNETİM KURULU ÜYESİ 02123440732 mdogan@neoportfoy.com.tr
DİLAVER ERGİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - YÖNETİM KURULU ÜYESİ 02123440730 dergin@neoportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061707


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INVEO 19,58 175.218.116 % 10,00  
ISCTR 12,44 4.004.888.599 % 9,99  
HALKB 13,76 1.409.858.953 % 9,99  
DESA 27,98 62.899.712 % 9,98  
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Frank 18,8991 19,0129 % 1,00  
Riyal 4,8378 4,8620 % 0,04  
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Altın Gr. 1.005 1.005 3,99  
Cumhuriyet 6.737 6.839 9,00  
Tam 6.755 6.845 16,00  
Yarım 3.292 3.346 8,00  
Çeyrek 1.651 1.671 2,00  
Gümüş.Ons 18,75 18,77 0,22  
Gümüş Gr. 10,99 11,00 0,13  
B. Petrol 91,64 91,64 2,49  
Seans Raporu 18:05
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