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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.09.2022 17:34
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'A KADAR Neo Portföy Yönetimi A.Ş+TEFAS'a üye olan fon dağıtım kanalları aracılığı ile yapılır. 1 Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064071


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BIST En Aktif Hisseler17:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 45,98 109.706.681 % 10,00  
RODRG 37,90 9.191.631 % 9,98  
MERKO 6,51 25.926.409 % 9,97  
HKTM 34,04 27.225.734 % 9,95  
IZFAS 3,99 14.808.793 % 9,92  
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17:07 Alış Satış %  
Dolar 18,2885 18,3027 % 0,26  
Euro 18,3588 18,4009 % 0,64  
Sterlin 20,8101 20,9145 % 0,11  
Frank 18,8747 18,9884 % 0,17  
Riyal 4,8514 4,8758 % 0,16  
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17:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.672 1.672 -3,24  
Altın Gr. 982 982 -1,52  
Cumhuriyet 6.642 6.742 -21,00  
Tam 6.681 6.770 58,00  
Yarım 3.255 3.297 16,00  
Çeyrek 1.633 1.649 8,00  
Gümüş.Ons 19,45 19,47 -0,12  
Gümüş Gr. 11,43 11,45 -0,08  
B. Petrol 90,83 90,83 -0,52  
Seans Raporu 17:07
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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