***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.10.2022 17:53
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00685 0,00548 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073122
BIST
17:513.905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 24,17
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
17:5118,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
17:5118,3221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1485
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
17:51982,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,88
|Açılış
|: 982,26
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
982,29
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler17:51
|MRSHL
|300,30
|27.632.977
|% 10,00
|
|KMPUR
|86,95
|94.393.160
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|212.952.353
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|17.205.648
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.013.513
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|KAPLM
|97,90
|48.650.771
|% -4,77
|
|DYOBY
|21,60
|57.691.146
|% -4,51
|
|ISSEN
|45,22
|93.302.354
|% -4,03
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|THYAO
|99,15
|7.503.468.547
|% 1,80
|
|YKBNK
|9,84
|5.280.510.862
|% 1,13
|
|AKBNK
|15,83
|4.952.668.147
|% 0,76
|
|HALKB
|8,93
|4.851.512.877
|% 4,81
|
|VAKBN
|9,02
|3.928.005.455
|% 4,88
|
|EKGYO
|4,48
|3.416.655.228
|% 0,67
|
|HALKB
|8,93
|4.851.512.877
|% 4,81
|
|YKBNK
|9,84
|5.280.510.862
|% 1,13
|
|VAKBN
|9,02
|3.928.005.455
|% 4,88
|
|TSKB
|2,81
|1.197.068.176
|% 0,72
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5915
|18,6022
|% 0,03
|
|Euro
|18,3126
|18,3221
|% 0,82
|
|Sterlin
|20,9619
|21,0670
|% 0,97
|
|Frank
|18,4898
|18,6012
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9286
|4,9533
|% 0,09
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|15,83
|
|Altın Gr.
|981
|982
|9,21
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.674
|6.759
|46,00
|
|Yarım
|3.252
|3.305
|23,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.653
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,95
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,28
|0,24
|
|B. Petrol
|93,91
|93,91
|1,50
|